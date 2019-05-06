Киев, 6 мая, 2019, 17:13 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко готов уйти в отставку, если Верховная рада примет соответствующее решение. Об этом Луценко заявил 6 мая на брифинге в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Луценко

«Мы выбрали президента, которого я по-человечески уважаю. И в государственных делах буду помогать. Но мы выбрали не царя, который может всех, кого хочет, убирать, назначать. Так бывает только в телесериалах. В жизни всё должно быть по закону… Новоизбранный президент имеет возможности назначить министра обороны в случае отставки действующего, министра иностранных дел в случае отставки нынешнего, генерального прокурора в случае отставки нынешнего, главу Службы безопасности в случае его отставки и еще некоторых должностных лиц. Но это не значит, что все эти люди должны автоматически пойти в отставку, поскольку тогда потеряется логика передачи власти», — сказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что не видит ни юридических, ни моральных основания для своей отставки.

«Мне сложно работать, но я работаю честно. На данный момент я не вижу ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке. А закон «О прокуратуре» предусматривает смену прокурора только в двух случаях: когда он сам хочет уйти или когда парламент хочет его пойти. Я сам не вижу ни юридических, ни моральных основания для отставки. Я честно работал и имею неплохие достижения во главе всей правоохранительной системы… Если парламент выразит мне недоверие, я это восприму абсолютно нормально, спокойно. Я готов к этому», — добавил Луценко.

Он сообщил, что в парламенте Украины собрано только 19 подписей за его отставку.

«Насколько я знаю, сбор подписей за мою отставку инициирован, начат. По данным за прошлую неделю, собрано аж 19 подписей. Как будет 150, поговорим отдельно. Я готов к отчету в парламенте и любому решению парламента», — добавил Луценко.

При этом он не исключает, что ГПУ объявит подозрение главе администрации президента Украины Борису Ложкину.

«Сейчас новая группа прокуроров и следователей вычитает все 1200 томов и в случае, если там есть доказательства, объявит подозрение кому угодно, в том числе, вероятно, и Ложкину, если будут доказательства», — рассказал Луценко.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается отправить в отставку генпрокурора Луценко.

«Это старая команда. Мы будем назначать новых людей. И это относится не только к господину Луценко», — сказал Зеленский.