Вашингтон, 6 мая, 2019, 17:18 — ИА Регнум. Интернет-пользователь переделал робот-пылесос, заставив его разговаривать и живо реагировать на все, что с ним происходит: видео о создании появилось на YouTube

Робот пылесос

Блогер Michael Reeves «очеловечил» бытовой гаджет, используя Bluetooth-колонки и микрокомпьютер Raspberry Pi (который парень подключил к датчикам движения пылесоса). При каждом столкновении с чем-либо, робот воспроизводит различные звуки: например, когда хозяин изобретения ударил пылесос, тот разразился ругательствами. Вначале устройство разговаривало механическим голосом, позже Майкл использовал голоса популярных видеоблогеров, однако нововведение превратило пылесос в агрессивную модель. Дальше помощь пришла со стороны девушки-стримера LilyPichu: робот заговорил очень детским и милым голосом.

Для испытаний Майкл запустил гаджет на кухне, где трапезничал в компании друзей: наблюдать за похождением чудаковатой машины было забавно. Ролик за два дня собрал 2,1 млн просмотров и 180 тысяч лайков.

Это не первое необычное изобретение Майкла: ранее он представлял публике машинку, вынимающую помидоры из салата, лазерную башню, энерго-робота, стреляющего в хозяина, когда тот расслабляется.

В апреле 2019 года телеканал «Россия» также выпустил в эфир необычного робота: киборг «Алекс» выступил в качестве ведущего новостной передачи. Его создала пермская компания Promobot. Зрители не сразу вычислили подвох, однако позже возмутились внешним видом «Алекса»: у публики создавалось ощущение, что он не вполне трезв.