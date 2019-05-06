Москва, 6 мая, 2019, 16:46 — ИА Регнум. В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 6 мая, вступил в силу новый порядок диспансеризации и профилактических осмотров.

Gorspravka09.ru Медицина

Отныне граждане, чей возраст старше 40 лет, смогут проходить диспансеризацию каждый год. Те граждане, чей возраст от 18 до 39 лет, будут по-прежнему проходить диспансеризацию раз в три года.

Гражданам, чей возраст старше 40 лет, в рамках диспансеризации будет проводится скрининг для раннего выявления онкологических заболеваний.

Так же, как и раньше, диспансеризация проводится на добровольной основе и бесплатно.