Варшава, 7 мая, 2019, 00:37 — ИА Регнум. Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, рассуждая о Венесуэле, заявил, что «это наше полушарие. Это не то место, где России следует вмешиваться». Что сулит американское «мышление масштабами полушарий» для Польши, рассуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Kremlin.ru Владимир Путин и Джон Болтон

Так называемая доктрина Монро, заявленная президентом Джеймсом Монро в 1823 году, предполагала взаимное невмешательство европейских держав и США во внутренние дела друг друга и рассматривалась как принцип «ответственности» — США за дела западного полушария, а европейских стран — за дела восточного. Неужели американские политики решили вернуться к такой риторике?

В этом случае для их «верных оруженосцев» в ЕС, вроде Польши, могут сложиться не самые лучшие обстоятельства. География во многом диктует и политику, поэтому, например, Франции исторически приходится решать задачи, связанные с южным направлением, а Прибалтике — с северным. Вот и Варшаве, как бы она ни стремилась к роли «почти полномочного представителя США в ЕС», придется в какой-то момент обсуждать вопросы (и, прежде всего, украинский) с Россией. И момент этот приближается.

Читайте статью Станислава Стремидловского «Болтон выводит Польшу из зоны интересов США?»