Санкт-Петербург, 6 мая, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга ликвидировало городской Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка, присоединив его к Комитету по промышленной политике и инновациям. О документе, принятом еще 26 апреля, в Смольном сообщили в понедельник, 6 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник Ленину у здания Смольного

Как отмечается, решение принято «в целях повышения эффективности управления в сфере промышленной политики, инноваций и торговли Санкт-Петербурга».

Получив дополнительные функции от присоединенного ведомства, Комитет по промышленной политике и инновациям реорганизован и переименован в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ныне действующий председатель этого комитета Юрий Калабин был назначен на свой пост решением врио губернатора Александра Беглова 17 января 2019 года.

Он сменил Максима Мейксина, который вскоре перешел на работу главой администрации Центрального района Санкт-Петербурга.

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