Киев, 6 мая, 2019, 16:38 — ИА Регнум. Почти три тысячи украинских военных погибли за период с начала военной операции Киева против Донецкой и Луганской народных республик. Такие данные озвучил 6 мая уходящий президент Украины Пётр Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Всего за время российской агрессии в Донбассе мы потеряли 2973 украинских воина», — сказал Порошенко на встрече с участниками операции объединённых сил (ООС) в подконтрольной украинской стороне Авдеевке.

Число мирных жителей и ополченцев Донбасса, погибших в результате обстрелов со стороны ВСУ, Пётр Порошенко называть не стал.

Напомним, согласно озвученным в январе данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, в общей сложности жертвами вооружённого конфликта в Донбассе за период с 2014 года стали уже около 13 тысяч человек. Из них 4 тысячи человек составили потери ВСУ, 5,5 тысячи — потери сил ДНР и ЛНР, 5,5 тысячи — гражданские лица. Ранения за время конфликта, по данным ООН, получили около 30 тысяч человек.