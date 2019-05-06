Ниамей, 6 мая, 2019, 16:38 — ИА Регнум. Президент Нигера Махамаду Иссуфу посетил раненых в больнице после взрыва бензовоза в Ниамее, 6 мая передает агентство Associated Press.

OSD Deputy Secretary of Defense Махамаду Иссуфу

По словам президента, взрыв у аэропорта столицы, жертвами которого стали десятки человек, является «национальной трагедией».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в столице Нигера перевернулся и взорвался бензовоз, погибли не менее 55 человек.

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