Пекин, 6 мая, 2019, 16:31 — ИА Регнум. Три первых места по основным показателям развития патентной деятельности в КНР заняли наиболее развитая промышленная провинция Гуандун на юге страны, столичный Пекин, а также восточная провинция Цзянсу, сообщает 6 мая Синьхуа со ссылкой на данные доклада, опубликованного Государственным управлением КНР по делам интеллектуальной собственности.

(сс) Erdenebayar Пекин

Анализ, на основе которого составлен список, охватил более 30-ти регионов. В первую десятку также вошли города центрального подчинения Шанхай и Чунцин, а также ряд провинций, преимущественно приморских.

Отметим, что повышенное внимание к патентной деятельности в Китае уделяется в связи с обвинениями со стороны США, которые постоянно бросают Китаю упреки в нарушении авторских прав и требуют принятия против них мер.