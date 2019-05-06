Нью-Йорк, США, 6 мая, 2019, 16:49 — ИА Регнум. Художник Джуам Мора, работавший над игрой Spider-Man от студии Insomniac, опубликовал на своём личном сайте-портфолио скриншоты из ранней версии игры. На изображениях можно увидеть костюм Майлза Моралеса и оригинальный интерфейс.

Additive.es Костюмы человека-паука

Мора работал над игрой с 2015 по 2018 год, особенное внимание уделяя интерфейсу Spider-Man. Его оригинальная версия выглядела более футуристично, чем релизная. Некоторые игрока называют её «видом из шлема Железного Человека». Однако на первой демонстрации игры на выставке E3 2017 используется уже новая версия интерфейса.

Также на отдельных скриншотах показано меню выбора костюма для главного героя. В нём есть два облика, которые так и не вошли в финальную версию игры: костюм Майлза Моралеса (Человек-паук из Ultimate-вселенной) и чёрный костюм с белым знаком паука на груди. Вероятно, изначально в игру планировалось ввести облик Венома.

Напомним, Spider-Man — видеоигра, разработанная компанией Insomniac Games и изданная Sony Interactive Entertainment в 2018 году эксклюзивно для консоли PS4. Проект стал переосмыслением вселенной Человека-паука, в ней рассказывается о повзрослевшем Питере Паркере. По ходу игры герою предстоит столкнуться с известными по комиксам злодеями (Доктор Осьминог, Носорог, Шокер, Скорпион и т.д.) и бандитскими группировками в современном Нью-Йорке.