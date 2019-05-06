Пекин, 6 мая, 2019, 16:19 — ИА Регнум. В Пекине открылся второй саммит «Цифровой Китай», на церемонии открытия которого с речью, посвященной роли цифровых технологий в развитии станы, выступил член Политбюро ЦК КПК, заведующий отделом пропаганды ЦК Хуан Куньмин, сообщает 6 мая Синьхуа.

Цитата из х∕ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США В цифровом мире

Призвав к внедрению цифровизации и реализации программы создания «Цифрового Китая», партийный руководитель связал ее с возрождением китайской нации, политикой реформ и открытости и социалистической модернизацией. По словам Хуана Куньмина, за этот «подходящий момент» необходимо «крепко ухватиться», реализовав преимущества Китая в Интернет-инновациях, и закрепиться на ведущих позициях на этом рынке.

Руководитель партийной пропаганды призвал продвигать информационную инфраструктуру одновременно в городских и сельских районах.