Калуга, 6 мая, 2019, 16:18 — ИА Регнум. 6 мая в преддверии Дня Победы в Калуге состоялся торжественный сбор, посвящённый 44-й годовщине образования Поста №1 и финал смотра-конкурса на звание лучшего образцово-показательного караула Калуги.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отметили 44-ю годовщину образования Поста №1

Открывали мероприятие победители смотра-конкурса прошлого года, ученики средней общеобразовательной школы №23 вынесли знамя почётного караула Поста №1, возложили цветы к могиле Неизвестного солдата у Вечного огня и первыми заступили в почётный караул.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил постовцев с праздником и наградил Почётными грамотами за отличное несение службы.

«Пост №1 стал одним из символов Калуги, также он является одним из лучших в стране, — подчеркнул Александр Иванов. — Спасибо всем, кто на протяжении многих лет причастен к такому замечательному делу, благодарю вас за многолетнее самоотверженное служение этой светлой идее. Пусть и дальше постовцы будут верны призыву: «Никто не забыт, ничто не забыто!».

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, участники мероприятия почтили память погибших в годы войны минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного солдата.