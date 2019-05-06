Москва, 6 мая, 2019, 16:15 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против предоставления коллекторам доступа к Единой системе идентификации и аутентификации, передает корреспондент ИА REGNUM 6 мая.

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«Национальная ассоциация коллекторских агентств» (НАПКА) обратилась в Госдуму с предложением о предоставлении коллекторам доступа к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Володин уверен, что инициатива нарушает права граждан на защиту их персональных данных.

«Коллекторские агентства, работающие с банками, получают необходимую информацию о должнике — договор, сумму задолженности, контакты. Предоставление коллекторам доступа к Единой системе идентификации и аутентификации нарушит права граждан в сфере защиты их персональных данных», — заявил Володин.

Он также напомнил, что для решения сложных ситуаций, связанных с долговыми обязательствами, существует суд, и выступил против стимулирования выбивания долгов.

В начале марта 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании единой базы данных абонентов сотовых операторов для исполнения в рамках борьбы с коррупцией и «отмыванием» денежных средств. Предполагается, что ЕСИА смогут пользоваться Центробанк, операторы платежных систем, банки и некоторые другие финансовые организации.