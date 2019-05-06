Сеул, 6 мая, 2019, 18:08 — ИА Регнум. В первом квартале 2019 года сумма кредитов, полученная жителями Южной Кореи посредством кредитных карт, превысила 200 трлн вон (~$170,8 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на The Credit Finance Association.

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Согласно опубликованным данным, в первом квартале 2019 года общая сумма кредитов, одобренная компаниями и банками по выдаче кредитных карт, составила 200,8 трлн вон (~$171,48 млрд), что на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Известно, что было одобрено 4,63 млрд заявок от держателей простых кредитных карт, общая сумма выданных средств составила 167,8 трлн вон (~$143,3 млрд). По сравнению с 2018 годом, данные показатели увеличились на 10,6% и 7,3% соответственно.

Еще 300 млн заявок было одобрено держателям корпоративных кредитных карт, а сумма средств составила 33,1 трлн вон (~$28,26 млрд).

За первый квартал года было рассмотрено 4,93 млрд заявок на получение кредита, что на 10,4% больше, чем в первом квартале 2018 года.

Известно, что 156,1 трлн вон (~$133,3 млрд) от общей суммы выданных кредитов приходится на кредитные карты, а 44,5 трлн вон (~$38 млрд) — на чековые карты. По сравнению с прошлым годом, данные показатели увеличились на 3,2% и 6,4% соответственно.