Нефтеюганский район, Югра, 6 мая, 2019, 16:35 — ИА Регнум. В Югре обрушилась дорога на 710 км трассы Нефтеюганск — Мамонтово. Организован объезд через 714 км, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОМВД России по Нефтеюганскому району.

Пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганскому району Разрушенный участок

Обрушение произошло 5 мая 2019 года по причине вымывания грунта. Пострадавших нет.

На участке дежурят сотрудники ГИБДД, направляющие автомобили на объездное направление. Дорожное движение на данном участке полностью ограничено. В связи с объездом водители теперь затратят на дорогу 20 минут больше, чем если они бы проехали по прямой.

«Организован объезд через федеральную автодорогу Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск от 714 километра до 676 километра, поворот налево через Тепловский тракт до города Пыть-Ях. При движении на данном участке автодороги необходимо не превышать скоростной режим в связи с тем, что данный участок дороги узкий и профиль дорожного полотна местами имеет неровности, а также повороты с ограниченным обзором видимости, в том числе идет движение крупногабаритного транспорта и спецтехники», — сообщает пресс-служба главы Нефтеюганского района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно о затруднительном движении на другой трассе, связанной с Югрой. На дороге Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск стартуют работы по устройству слоев износа. Здесь будет открыто реверсивное движение со светофорным регулированием с 11 мая по 1 августа