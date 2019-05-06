Канск, Красноярский край, 6 мая, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Суд по требованию Канского межрайонного прокурора изменил формулировку основания досрочного прекращения полномочий экс-главы города Канска Надежды Качан на «отставку в связи с утратой доверия». Об этом ИА REGNUM сообщили 6 мая в прокуратуре Красноярского края.

Kansk-adm.ru Надежда Качан

Уточняется, что Канский горсуд удовлетворил исковые требования прокурора к Канскому горсовету. Прокурор добивался, чтобы формулировка основания досрочного прекращения полномочий Качан была изменена с «отставки по собственному желанию» на «отставку в связи с утратой доверия за неисполнение обязанностей по предотвращению и урегулированию конфликта интересов».

По данным надзорного ведомства, в 2018 году Канский горсовет «допустил бездействие» при рассмотрении вопроса об удалении главы Канска в связи с утратой доверия. Не рассмотрели депутаты наличия в её действиях конфликта интересов при утверждении схемы теплоснабжения города. Между тем, по данным прокуратуры, мэр действовала в интересах хозяйствующего субъекта, учредителем и управляющим которого являлся её племянник.

Городской суд установил факт наличия конфликта интересов в действиях экс-главы по иску межрайонного прокурора. Этим же решением суд обязал городской совет направить в правительство РФ сведения о Надежде Качан «как о лице, к которому применено взыскание в виде освобождения от должности в связи с утратой доверия». Бывшую главу города должны были включить в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Судебное постановление вступило в силу, однако горсовет в ноябре 2018 года принял отставку Качан по собственному желанию.

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По мнению надзорного органа, в данном случае Канский горсовет не исполнил свои обязанности надлежащим образом. Суд согласился с исковыми требованиями прокурора и удовлетворил их в полном объёме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Надежда Качан, возглавляющая город Канск с 2012 года, ушла в отставку по собственному желанию с 14 ноября 2018 года.

15 января 2019 года на внеочередной сессии Канского городского совета главой города большинством голосов был избран Андрей Береснев. Он с 2005 года являлся депутатом Канского горсовета, с 2009 года — председателем.