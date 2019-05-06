Москва, 6 мая, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Фильм «Курск», совместного производства Бельгии и Люксембурга, получил прокатное удостоверение Министерства культуры. Картина датского режиссера Томаса Винтерберга повествует о трагедии в Баренцевом море: 12 августа 2000 года потерпела крушение российская атомная ракетная подводная лодка К-141 «Курск» — все члены экипажа погибли. Основой сюжета фильма стала книга Роберта Мура «Время умирать: нерассказанная история трагедии «Курска». Мировая премьера фильма состоялась на Международном фестивале в Торонто в сентябре 2018 года. Слоган — «История, потрясшая мир. Правда, объединившая мир». В ролях Колин Ферт, Леа Сейду, Маттиас Шонартс, Петер Симонишек и другие. Продюсером ленты выступила компания EuropaCorp Люка Бессона.Выход картины на экраны страны запланирован на 27 июня. Возрастная маркировка картины — 16+