Токио, 7 мая, 2019, 04:09 — ИА Регнум. Уходящий на покой японский император Акихито прославился своим нежеланием поддерживать реваншистские и милитаристские настроения части японского общества. Унаследует ли эту черту правление его наследника Нарухито, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Император Японии Акихито

Японские правые, похоже, уже пытаются грубо давить на наследника японского престола, подтверждением чему стал инцидент в школе, где учится сын Нарухито. На стол, за которым сидит принц Хисахито, неизвестный мужчина, переодетый строительным рабочим, положил нож. Такого рода намеки приняты в среде японских правых, достаточно вспомнить обычай рассылать пули в почтовых конвертах. Такие посылки получают посольства России и Китая в дни, когда японские реваншисты проводят мероприятия в честь «незаконно отнятых у Японии территорий».

Императорская семья пользуется в среде реваншистов особой нелюбовью, ведь уходящий император Акихито даже не желал посещать храм Ясукуни, который служит мемориалом японским агрессорам времен Второй мировой войны. В этом позиция императора коренным образом отличалась от японских премьер-министров, членов кабинета и парламентариев от правящей Либерально-демократической партии.

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