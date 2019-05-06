Киев, 6 мая, 2019, 18:01 — ИА Регнум. В ВСУ служит 85% контрактников, заявил действующий президент Украины Пётр Порошенко, сообщило 6 мая информационное агентство «УНН».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

"85% общей численности военнослужащих служат по контракту. В течение 2018 года в войска были поставлены более 3 тыс. единиц нового или модернизированного вооружения и военной техники, около 500 тыс. боеприпасов, 2 тыс. единиц стрелкового оружия и антиснайперских комплексов», — рассказал он.

Как сообщили представители Народной милиции ЛНР, украинские формирования, находящиеся в зоне проведения карательной операции в Донбассе, укомплектованы людьми не более чем на 60%.

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