Лиссабон, 6 мая, 2019, 18:02 — ИА Регнум. В Лиссабоне произошла стычка между участниками акции «Бессмертный полк» и украинскими трудовыми мигрантами, сообщило 6 мая издание Strana.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

На пути шествия «Бессмертного полка» выстроились несколько десятков бандеровцев с красно-чёрными флагами ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые выкрикивали слово «Ганьба!» (Позор).

Неонацисты спровоцировали драку, которую пресекла португальская полиция.

Как отметили журналисты, в шествии «Бессмертного полка» принимали участие выходцы с Украины, придерживающиеся антифашистских взглядов.

«Это нам, украинцам, должно быть стыдно, что не празднуем день 9 Мая, не празднуем и не вспоминаем наших погибших в Великой Отечественной войне», — приводит издание слова бывшей гражданки Украины Валентины Яремчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Павел Климкин призвал жителей Украины в качестве альтернативы «Бессмертному полку» выйти на улицы с портретами «жертв сталинских репрессий».

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