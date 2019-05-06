Ярославль, 6 мая, 2019, 15:46 — ИА Регнум. 6 мая в Ярославле начался снос дома на ул Победы 33 а. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член ВООПИиК Семен Травин.

Семен Травин Снос дома в Ярославле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, градозащитники обратились к властям с просьбой сохранить здание бывшего детского сада завода синтетического каучука. Они полагают, что при сносе здания до 1957 года постройки, даже если оно не является памятником, требуется разрешение департамента охраны объектов культурного наследия. по данным градозащитников, департамент такого разрешения не давал.

«К дому приехал экскаватор, идет снос дома. Я вызвал полицию, написал заявление об этом. Здание является частью ансамбля поселка завода СК 1930-х годов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Семен Травин.

По словам градозащитницы Ольги Мазановой, полиция не стала вмешиваться в процесс, не приехал к дому никто из чиновников.

Это не первый случай в Ярославле сноса подобных домов. Собственникам проще заплатить небольшой штраф, чем получать разрешение.