Астана, 6 мая, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Президент Казахстана присвоил заместителю министра обороны республики Муслиму Алтынбаеву звание генерал-лейтенанта, сообщили 6 мая в пресс-службе главы государства.

Duma.gov.ru Касым-Жомарт Токаев

Командующему войсками регионального командования «Запад» Вооруженных сил Казахстана Амиру Халикову также присвоено звание генерал-лейтенанта.

Специальное звание генерал-лейтенанта полиции получили министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев и председатель агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции Алик Шпекбаев. Высокого звания также удостоены другие госслужащие.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил военнослужащим государственные награды. Торжественная церемония приурочена ко Дню Победы.