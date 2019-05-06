Челябинск, 6 мая, 2019, 15:45 — ИА Регнум. В Челябинске официально введён особый противопожарный режим. Он начал действовать с 1 мая, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Не жги лес!

Главам внутригородских районов направлены рекомендации очистить участки, прилегающие к лесу, от сухой травы, мусора, валежника и т.д. Полоса должна быть шириной не менее 10 метров от леса. Также рекомендовано создать минерализованную полосу не меньше 0,5 метра в ширину и тем самым отделить лес от населённых пунктов.

Кроме того, в городе запрещено сжигать мусор, траву жечь костры. За нарушения в мэрии грозят штрафами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в челябинской области ранее был введён особый противопожарный режим. О нём объявил врио губернатора Алексей Текслер.