София, 6 мая, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Масштабная делегация правительства и военно-воздушных сил Болгарии 7 мая отправится в Вашингтон на переговоры о закупке американских истребителей F-16 для болгарской армии, сообщил журналистам вице-премьер и министр обороны республики Красимир Каракачанов.

(сс) Airman 1st Class Tracie Forte. U.S. Air Force F-16

По его словам, в состав делегации войдут заместитель министра обороны Атанас Запрянов, представители министерств экономики и финансов, а также командующий военно-воздушными силами Цанко Стойков в сопровождении группы специалистов ВВС.

Как сообщил Каракачанов, перед визитом делегацией получены указания чётко придерживаться на переговорах суммы в 920 млн евро, которую выразило готовность выделить на новые самолёты правительство Болгария.

Следует отметить, что F-16 были самым дорогим из рассматривавшихся Софией вариантов закупки новых истребителей, при этом американская оферта превышала обозначенную сумму. Вместе с тем в Вашингтоне пообещали предоставить болгарской стороне более выгодные условия, а также заверили, что сделка станет залогом «сотрудничества с США на многие десятилетия вперёд».

По словам Каракачанова, на переговорах болгарская делегация также намерена поднять вопрос о промышленном сотрудничестве и предложить Соединённым Штатам создать учебный центр для подготовки пилотов в городе Долна-Митрополия в Плевенской области вместе с восстановлением там училища ВВС.

Напомним, в январе парламент Болгарии одобрил начало переговоров с США о закупке многоцелевых боевых самолётов F-16V Block 70 на замену истребителям МиГ-29, находящимся в настоящее время на вооружении ВВС республики. Месяцем ранее начать консультации с США рекомендовала межведомственная комиссия министерства обороны Болгарии, которая остановила выбор на F-16 из нескольких рассматривавшихся вариантов.

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