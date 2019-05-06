Владикавказ, 6 мая, 2019, 15:39 — ИА Регнум. В Северной Осетии отметил 100-летний юбилей житель селения Дур-Дур — ветеран Великой Отечественной войны Гамурза (Исмаил) Хангериевич Цагаев. Поздравить героя войны пришли односельчане, представители совета ветеранов Северной Осетии, международного общественного движения «Высший совет осетин», органов власти, МВД республики, сообщили ИА REGNUM 6 мая в пресс-службе ведомства.

15.мвд.рф Ветеран Великой Отечественной войны Гамурза (Исмаил) Хангериевич Цагаев

Гамурза Цагаев был призван в ряды Красной армии в августе 1941 года. Его боевой путь проходил от Ростова-на-Дону до Берлина. Защитник Отечества был дважды ранен, неоднократно получал за свой ратный подвиг благодарность Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. Среди наград ветерана — ордена Славы I степени, Красной звезды и Отечественной войны I и II степеней, медаль за Отвагу.

Родина высоко оценила и мирный труд героя на полях колхоза в родном селе после войны. Он награжден орденом Ленина и многими трудовыми медалями.

Участвующие в торжественной церемонии чествования юбиляра исполняющий обязанности начальника управления по работе с личным составом МВД по РСО-А Тотраз Бетрозов и начальник отдела МВД России по Дигорскому району Тельман Фарниев тепло поздравили Гамурзу Цагаева и вручили ему памятный подарок.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 1 апреля 2019 года в Северной Осетии проживают 193 инвалида и участника Великой Отечественной войны, 12 жителей блокадного Ленинграда, 92 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, 1488 человек — члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны и 3903 тружеников тыла.