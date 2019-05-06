Москва, 6 мая, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Россия и Китай, хотя и недовольны наличием у КНДР ядерного оружия, но понимают, что Пхеньян едва ли откажется от него в обозримом будущем, считает профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 6 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Китай призвал США вернуться к переговорам с Северной Кореей, несмотря на проведённые ею 4 мая ракетные испытания.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Китай является сторонником смягчения санкционного режима, — сказал Ланьков. — Пекин не ожидает, что Северная Корея откажется от ядерного оружия, но заинтересован в компромиссе, который позволит заморозить ядерную проблему, снять напряжённость вокруг этого вопроса. И Китай, и РФ недовольны северокорейским ядерным оружием, но считают, что обратной дороги, увы, нет, и добиться ядерного разоружения Северной Кореи в обозримом будущем невозможно».

В связи с этим идеальным вариантом для РФ и КНР, как полагает эксперт, является замораживание конфликта.

«Желательными представляются какие-то договорённости, которые будут предусматривать прекращение дальнейших работ над ядерным оружием со стороны Северной Кореи и, возможно, полную или частичную сдачу уже имеющегося ядерного арсенала, — сказал профессор. — В обмен на это ожидается, что США не будут блокировать решения Совбеза ООН о смягчении и частичном снятии экономических санкций. В идеале КНДР рассчитывает на то, что, помимо смягчения санкций, ей ещё удастся получить финансовое вознаграждение от США и Южной Кореи в обмен на своё согласие сдать часть ядерного оружия и заморозить работы по его разработке и совершенствованию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что, несмотря на недавние ракетные испытания, проведённые Северной Кореей, Вашингтон должен продолжить переговоры с Пхеньяном об урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Гэн Шуан подчеркнул, что Китай «заинтересован в скорейшей денуклеаризации Корейского полуострова и восстановлении на нём долгосрочного мира».