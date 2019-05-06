Санкт-Петербург, 6 мая, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Шестой Фестиваль ледоколов прошёл акватории Санкт-Петербурга 5−6 мая. Он завершился традиционным вальсом буксиров, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль ледоколов в Санкт-Петербурге

В рамках фестиваля посетителям Набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной Невы были доступны пять ледоколов «Росморпорта». Отмечается, что суда не только обеспечивают круглогодичную навигацию на подходах к замерзающим морским портам Финского залива, но и приходят на помощь ледокольным флотилиям Росморпорта и Росатомфлота в Арктике.

Также во время фестиваля на набережной Лейтенанта Шмидта была развернута праздничная программа для жителей и гостей города, выступали творческие коллективы, работали интерактивные зоны, мастер-классы и лекции.

Завершился ледокольный фестиваль традиционным вальсом буксиров. Небольшие суда синхронно маневрировали и кружились под музыку. «Танцевальную программа» была украшена водными завесами из направленных вверх пожарных гидрантов.

Отмечается, что главной целью фестиваля ледоколов в Санкт-Петербурге, который проходит с 2014 года, является демонстрация возможностей России в области мировых «ледокольных мод» и её статуса флагмана ледокольного флота планеты.

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