Ярославль, 6 мая, 2019, 15:19 — ИА Регнум. В Ярославле в 2019 году начальная цена контракта на нанесение дорожной разметки выросла почти в три раза по сравнению с предыдущим годом. Аукцион на выполнение работ разместило агентство по муниципальному заказу мэрии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Дорожная разметка в Ярославле

В 2019 году цена контракта определена в 46,5 млн рублей, в то время как год назад она была 16,9 млн. Перечень улиц, на которых нужно нанести разметку, практически не изменился. Он незначительно вырос по сравнению с предыдущим годом: вместо 232 объектов в нем 269. Например, если ранее Советская площадь была одним объектом, то теперь их два: Советская площадь и проезд перед зданием правительства области.

Главное новшество — в материалах, которыми будет нанесена разметка. Как следует из сметы, цена контракта рассчитана из нанесения разметки термопластиком. Ранее городские власти большую часть работ делали краской, и лишь некоторые улицы — термопластиком.

При этом гарантия на термопластик в контракте 2019 года составляет 12 месяцев (на краску — 6 месяцев). Такие же гарантийные обязательства были рассчитаны и в контракте предыдущего года.

Стоимость ремонта дорог в Ярославле превышает стоимость нанесения разметки менее чем в два — на так называемый ямочный ремонт городские власти потратят в 2019 году 83 млн рублей.