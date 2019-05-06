Санкт-Петербург, 6 мая, 2019, 15:10 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге открыли памятник Герою Советского Союза, уроженке Казахстана Алие Молдагуловой, сообщает 6 мая агентство «Казинформ».

Assembly.spb.ru Памятник Алие Молдагуловой в Санкт-Петербурге

На церемонии открытия выступил посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов. Он отметил, что монумент увековечил память всех защитников Ленинграда.

«Мы не просто увековечиваем память о нашей отважной землячке, а отдаем дань уважения всем героям Великой Отечественной войны», — сказал дипломат.

Отметим, после окончания центральной женской снайперской школы 18-летняя Алия Молдагулова стала снайпером 4-го батальона 54-й отдельной стрелковой бригады. Во время боевых действий девушка уничтожила 78 солдат и офицеров противника. Она погибла в 1944 году у деревни Казачихи Псковской области во время проведения Ленинградско-Новгородской операции. 4 июня 1944 года ей было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

«Советский Союз — наша общая Родина, где жили в мире и дружбе все нации и народы <…> Памятник великой дочери казахского народа, ленинградке Алие Молдагуловой, который мы сегодня открываем, станет еще одним символом нашей общей истории, братских отношений и согласия между нашими народами», — заявил на церемонии спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, передает ИА REGNUM.

Памятник Алие Молдагуловой установлен в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, на улице, уже давно носящей ее имя.

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