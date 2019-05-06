Вонджу, Южная Корея, 6 мая, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Сегодня 6 мая по Южной Корее прошла волна лесных пожаров. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Pixabay Пожар в лесу

По данным источников, первый пожар произошел в 13:55 по местному времени в горах Саджа, расположенных в районе Анян-мён уезда Чанхын (провинция Чолла-Намдо).

Известно, что огонь удалось ликвидировать спустя 35 минут, в 14:30 по местному времени.

По предварительным данным, огнем было уничтожено 3 300 кв. метров.

Кроме того, в 14:08 по местному времени другой лесной пожар произошел на одном из холмов в районе Хвачхон-мён уезда Хончхон (провинция Канвондо).

По данным источников, пожар удалось потушить спустя 50 минут, однако огнем было уничтожено 0,1 га (1000 кв. м.) леса.

В тушении пожара было задействовано два вертолета, четыре единицы пожарной техники и 58 членов пожарной бригады.

Позднее, в 14:32 по местному времени на одном из холмов в районе Йондон-ып, уезда Йондон (провинция Чхунчхон-Пукто) так же произошел пожар.

Известно, что огонь удалось потушить спустя 2 часа и 20 минут. В тушении пожара было задействовано 110 человек пожарной бригады и четыре вертолета.

В 17:51 по местному времени лесной пожар произошел на одном из холмов в районе Сочхо-мён города Вонджу (провинция Канвондо).

По данным источников, пожар удалось ликвидировать спустя 40 минут, в 18:30 по местному времени. Для тушения пожара было задействовано два вертолета, пять единиц пожарной техники и 56 человек пожарной бригады.

Представители Лесной службы совместно с пожарными выясняют точные причины возникновения пожаров.