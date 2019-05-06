Никосия, 6 мая, 2019, 14:54 — ИА Регнум. Полиция Кипра обнаружила тело пятой жертвы серийного убийцы, пишет газета Kronen Zeitung.

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5 мая в деревне Мицеро дайверы подняли со дна озера чемодан с останками ребенка. Чемодан был утяжелен при помощи цемента. Поиски в водах озера продолжаются.

Ранее подозреваемый в убийствах боец Национальной гвардии Кипра Никос Метаксас сознался в убийствах пяти женщин и двух девочек. Женщины были родом из Азии и Румынии и работали на острове домработницами. Первая из них пропала в 2016 году. Следствие не исключает, что жертв Метаксаса может быть больше. Полиция Кипра впервые за свою историю столкнулась с серийными убийствами.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая министр юстиции Кипра Ионас Николау подал в отставку из-за давления оппозиции. На следующий день был уволен глава полиции Кипра. Обоих обвиняли в равнодушии при расследовании исчезновения иностранок.