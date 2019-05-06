Вольфсбург, Германия, 6 мая, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Немецкая компания Volkswagen показала работающую модель нового Golf без кузовных элементов и внутренней обшивки. Об этом 6 мая сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Carsweek.ru Модель нового Golf без кузовных элементов и внутренней обшивки

Этот проект получил название eGon. Разработанный командой профессиональных стажеров работающих в Volkswagen, «голый» Golf почти не имеет панелей кузова, за исключением элементов, которые поддерживают каркас. При этом модель полностью функциональна и на ней можно даже ездить.

«Я впервые участвую в подобных проектах, и я многому научился. Модель eGon очень сложна и требует большого количества различных навыков», — сказал стажер по автомобильной мехатронике Джастин Пауш.

Автомобиль будет представлен на ежегодной международной выставке научно-инновационной направленности IdeenExpo. Мероприятие, получившее прозвище «самого лучшего школьного кабинета», пройдет с 15 по 23 июня 2019 года в Ганновере.

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