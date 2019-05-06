Санкт-Петербург, 6 мая, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Беспрецедентные меры безопасности будут приняты в Санкт-Петербурге 9 мая во время проведения шествия «Бессмертный полк» и в ходе других массовых акций. В частности, при формировании колонны «Бессмертного полка» граждане будут проходить через рамки металлоискателей, чтобы гарантировать спокойствие шествия.

Дарья Драй ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Петербурге, 9 мая 2018 года

Об этом сообщил журналистам 6 мая заместитель председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга Виталий Черкашин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Черкашин отметил, что сотрудники МВД, Росгвардии и МЧС в праздничный день 9 мая будут работать в усиленном режиме. В обеспечении общественного порядка им окажут содействие более тысячи дружинников, волонтеров, сотрудников охранных предприятий.

В этом году в шествии «Бессмертный полк» в Петербурге ожидается более миллиона участников — жителей Северной столицы, Ленинградской области, гостей Петербурга, сообщил глава городского Комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Он напомнил, что колонна шествия будет формироваться на Старо-Невском проспекте, от Суворовского проспекта (голова колонны) до площади Александра Невского. Начало движения в сторону Дворцовой площади — 15:00 мск.

«Бессмертный полк» пройдет по Невскому проспекту до Дворцовой под музыку, которая должна способствовать созданию праздничного настроения. Музыкальное сопровождение будет обеспечено при помощи уличных громкоговорителей, которые задействуют по ходу движения колонны, отметил зампред Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин.

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После того как головная колонна шествия прибудет на Дворцовую площадь, здесь начнется праздничный концерт. Ориентировочно это произойдет в 16:00 мск. Желающие смогут остаться на Дворцовой либо пройти по Дворцовому мосту дальше, на Стрелку Васильевского острова, где запланирован концерт духовых оркестров и другие музыкальные выступления.

Напомним, что 9 мая в 10 утра празднование Дня Победы в Петербурге откроет военный парад подразделений и техники Западного военного округа. В 14:30 мск, перед шествием «Бессмертного полка», состоится проезд ветеранов по Невскому проспекту на ретроавтомобилях и автомобилях УАЗ от площади Восстания до Дворцовой площади.

Завершением торжеств в честь Победы станет салют в 22:00 мск.