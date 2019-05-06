Киев, 6 мая, 2019, 14:04 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают резонансное заявление главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, который 3 мая заявил, что Киев «очень близок» к началу закупок газа в США.

Jan Arrhénborg Терминал СПГ и газовоз

ИА REGNUM напоминает, что в интервью украинскому бюро «Голоса Америки» украинский чиновник заявил следующее:

«Это еще не окончательное решение, но заинтересованность есть с обеих сторон. Я надеюсь, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа».

Украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук в своем комментарии отмечает, что Коболев так сильно хочет остаться при должности в «Нафтогазе», что готов пообещать американцам хоть «черта лысого купить» и привезти на Украину. По мнению эксперта, еще больше Коболев хочет, чтобы никто не получил доступ к материалам и бухгалтерии «Нафтогаза».

Далее Корольчук отмечает, что заявление Коболева сделано не случайно и схема поставок «американского» газа на Украину наверняка проработана.

«Даже не сомневайтесь, что уже есть «заряженные» компании в ЕС, которые продадут Украине пару сот миллионов кубометров чистого американского газа прямо из европейских газовых хабов. Но не с LNG-терминалов», — отмечает эксперт.

Вместе с тем, по оценке специалиста, переплата на «американском» газе, который таким образом попадет на Украину, составит не привычные для Киева 30−50 долларов на тысяче кубометров, а примерно 100−120 долларов.

«Ну да — боремся за энергетическую независимость!» — иронизирует Корольчук.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным украинского министерства экономического развития и торговли и государственной фискальной службы, средняя стоимость импортного газа в марте 2019 года упала на 9,5% по сравнению с предыдущим месяцем (февралем) и составила 263,13 долларов за тысячу кубометров.

В 2018 году Украина импортировала 10,4 млрд кубометров природного газа на общую сумму 3,1 млрд долларов. Украина закупала газ по т.н. «реверсной» схеме — это российское топливо, купленное у посредников в Европе.