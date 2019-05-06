Анкара, 6 мая, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком провел в Президентском дворце совместную пресс-конференцию в ходе которой заявил: «Мы всеми средствами поддержим идею проведения газопровода «Турецкий поток» в Боснию и Герцеговину». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, турецкий лидер упомянул о том, что на повестке дня, в первую очередь, стоят общие шаги, которые могут быть предприняты в сферах энергетики, оборонной промышленности, туризма, сельского хозяйства и животноводства. Он, в частности, сказал: «Мы обсудили шаги, которые будут предприняты с целью развития наших исключительных отношений. Мы подтвердили нашу решимость продолжить усилия по водворению в Боснии и Герцеговине стабильности и будущего процветания ее граждан. Мы обсудили возможности ещё большего укрепления нашей общей торгово-экономической деятельности, которая вносит важный вклад в восстановление экономики Боснии и Герцеговины, ее внутриполитической стабильности и единству, способствует процветанию ее общества». Реджеп Тайип Эрдоган также добавил: «Мы с большим удовлетворением утвердили график наращивания объемов двусторонней торговли. Подписанное нами сегодня Соглашение о свободной торговле поспособствует наращиванию объемов торговли между нашими странами до 1 млрд долларов. Лично я верю также в то, что подписанный нами ранее проект автострады Сараево-Белград внесёт свой вклад в восстановление стабильности в пределах Боснии и Герцеговины. Мы продолжаем прикладывать все усилия для его скорейшей реализации».