Калуга, 6 мая, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве между специализированными образовательными учреждениями региона и волонтерским движением было подписано в рамках круглого стола, посвященного вопросам развития в калужском регионе медицинского волонтёрства. Об этом 6 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Калужской области.

Фото Владимира Петрова. Соглашение о сотрудничестве подписано в рамках круглого стола по развитию медицинского волонтёрства

По данным отраслевого ведомства, подписи под документом поставили исполняющий обязанности директора Калужского базового медицинского колледжа Людмила Назарова, директор Обнинского медицинского техникума Татьяна Русанова и председатель всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук. Расширение сотрудничества медицинских организаций с добровольческим движением способствует эффективному выполнению задач национального проекта «Здравоохранение».

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Калужской области Константин Баранов, главные врачи лечебно-профилактических учреждений, а также представители всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики».

В Калужской области участниками движения «Волонтеры-медики» являются уже более 150 добровольцев, местные отделения действуют на базе медицинских факультетов Обнинского Института атомной энергетики НИЯУ МИФИ и Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского. Основные направления деятельности волонтеров — помощь медицинским организациям, санитарно-профилактическое просвещение населения, популяризация донорства. В числе наиболее известных акций — «Добро в село», «ПроЗрение», «Здоровье суставов в надежных руках», «Паллиативная помощь онкобольным на дому», «Жизнь в радость» и другие.

Напомним, движение «Волонтеры-медики» было основано в 2013 году и в настоящее время является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. При поддержке Министерства здравоохранения РФ в стране открыты свыше 80 региональных отделений движения, объединяющего более 20 тысяч человек. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около 4 миллионов россиян. Партнерами ВОД «Волонтеры-медики» выступают свыше 1700 медицинских, образовательных, общественных и других организаций России.