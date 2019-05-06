Додома, 6 мая, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) высоко оценил стратегии революционного правительства Занзибара (автономии в составе Объединенной Республики Танзания), направленные на оказание помощи детям, а также политику властей по укреплению секторов здравоохранения и образования.

(сс) Georgie Pauwels Дети

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, представитель ЮНИСЕФ в Танзании Маниза Заман отметил, что провел переговоры в резиденции президента Занзибара с Али Мохаммедом Шейном, президентом Занзибара, являющимся также по совместительству председателем революционного правительства.

Заман в резиденции президента подчеркнул, что правительство Занзибара сделало большие успехи в сфере оказания помощи детям, а также обеспечению соблюдения их основных прав, в том числе прав на получение образования и медицинской помощи.

По его словам, ЮНИСЕФ ценит усилия, предпринятые в этих направлениях. Организации удалось засвидетельствовать происходящие крупные успехи и изменения в различных секторах развития, а также принятие мер по гарантированию детям, проживающим на Занзибаре, соблюдения основных прав и удовлетворения жизненно важных потребностей.

Представитель ЮНИСЕФ заверил Шейна в том, что организация продолжит поддерживать Занзибар в этих направлениях, а также выделил такие достижения в этом регионе, как развитие сектора здравоохранения и снижения уровня материнской и детской смертности.

Кроме того, Заман высоко оценил усилия властей по борьбе с насилием, в том числе и сексуальным, над женщинами и детьми, и с различными заболеваниями, к примеру холерой, малярией и другими.

ЮНИСЕФ продолжит осуществлять те или иные программы на Занзибаре и помогать обществу, в особенности детям, в городах и деревнях, а также оказывать содействие в развитии экономики.