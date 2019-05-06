Ульяновск, 6 мая, 2019, 13:38 — ИА Регнум. В Ульяновской области вынесен приговор бывшему заместителю начальника ГУ МЧС России по региону. Суд признал его виновным в получении взятки, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

(сс) sajinka2 Преступление и наказание

Перед судом предстал полковник, замначальника — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главного регионального управления МЧС.

«Следствием и судом установлено, что 18 июля 2018 года осужденный через посредника получил взятку за неприменение максимальных штрафных санкций в отношении сотрудников Управления федеральной почтовой связи Ульяновской области за нарушения противопожарной безопасности», — говорится в сообщении.

По данным управления, взяткой стала топливная карта на приобретение бензина стоимостью 43 500 рублей. Полковник признан виновным в совершении преступления, ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в значительном размере»). Ему назначено три года лишения свободы условно и 1,87 млн рублей штрафа. Также он на два года лишён права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе суд вынес приговор по обвинению во взяточничестве в отношении бывшего сотрудника минсельхоза Ульяновской области. По данным следствия, он предложил заместителю директора одной из автозаправочных станций в Димитровграде за 100 тыс. рублей обеспечить непривлечение компании к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства. Приговором суда злоумышленнику назначено 2,5 млн рублей штрафа.