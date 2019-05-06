Нью-Дели, 6 мая, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Министр водных ресурсов Индии Нитин Гадкари пообещал осуществить амбициозные планы по развитию Индии в случае победы на выборах правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП). По сообщению индийского новостного издания «Адж так», в интервью политик назвал первый срок правления БДП во главе с премьер-министром Нарендрой Моди «всего лишь трейлером к настоящему фильму».

(сс) Narendra Modi Нарендра Моди среди электората

Нитин Гадкари, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что ведущая оппозиционная сила страны «Индийский национальный конгресс» (ИНК) является «заблудшей партией», неспособной обеспечить прогрессивное развитие Индии. По мнению министра водных ресурсов, в настоящее время ИНК слаб, как никогда, а единственной конкретной целью в программе партии является поражение правящей БДП. Нитин Гадкари подчеркнул, что в последние годы «Индийский национальный конгресс» во главе с Рахулом Ганди лишился поддержки населения, в то время как «Бхаратия джаната парти», напротив, смогла усилить свои позиции.

Напомним, что в настоящее время в Индии проходят всеобщие парламентские выборы. Голосование пройдет в семь этапов и завершится 19 мая.