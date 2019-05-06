Тегеран, 6 мая, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии в совместном заявлении выразили обеспокоенность отказом США продлить квоты на импорт иранской нефти для ряда государств, сообщило иранское информационное агентство «IRNA»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

В заявлении подчеркивается, что отмена санкций, связанных с иранскими ядерными проектами — неотъемлемая часть СВПД (Совместный всеобъемлющий план действия), которая направлена на то, чтобы укрепить международную безопасность и улучшить жизнь иранского народа. Выход США из «ядерной сделки» и введение новых санкций в нефтяной отрасли усиливает международную напряженность.

Раннее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США отменят квоты на импорт иранской нефти для ряда государств. Квоты были введены в мае 2018 года сроком на год после выхода США из СВПД. Они позволяли ряду государств импортировать иранскую нефть в ограниченных количествах в обход санкций.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) или «ядерная сделка» был заключен в 2015 году лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии. Документ отменил международные санкции в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой. В 2018 году американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из договора.