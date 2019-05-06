Самара, 6 мая, 2019, 13:13 — ИА Регнум. В социальных сетях продолжают обсуждать скандальное фото сызранского мэра Николая Лядина, встретившего светлое Христово воскресение в импровизированной «vip-зоне» Казанского кафедрального собора города Сызрани. На фото видно, что Пасху чиновники встретили отгородившись от остальных прихожан ширмой. Среди vip-персон — мэр Сызрани Николай Лядин, депутат Самарской губернской думы (СГД) Денис Кравчук, руководитель Западного управления министерства образования и науки Самарской области Татьяна Гороховицкая. Само фото, растиражированное телеграм-каналами и СМИ, опубликовано на личной страничке депутата Кравчука в Facebook, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото на личной страничке самарского депутата Кравчука в Facebook

Формат встречи главного православного праздника, выбранный чиновниками, возмутил пользователей социальных сетей.

«Те, кто считает себя элитой, всегда наглели, они думают, что они ближе к богу. Но вот церковь, деля людей, позорит себя, я человек верующий и категорически против такого разделения людей, мы все перед господом равны», — пишет Вконтакте Александр Засимов.

Галина Золкина взывает к справедливости:

«Неужели Путин это пропустит!!!»

Вячеслав Широков высказывает предположение, что место чиновниками выбрано с умыслом:

«Тут всё просто, они просто встали отдельно, чтобы бог видел — кому рабство, а кому власть и бабосы! Ибо каждая власть дана от бога, но видать чинуши боятся, как бы бог чего не напутал».

Следует отметить, что скандальное фото появилось 28 апреля на личной странице одного из действующих лиц — депутата СГД единороса Дениса Кравчука, а 3 мая депутат Госдумы Александр Хинштейн разместил его в своем twitter, сопоставив с фото губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, стоящего в храме вместе с прихожанами.

4 мая фото сызранских чиновников, встречающих «лакшери-Пасху» разошлось по многочисленным интернет-ресурсам.

Сызранская епархия на своем сайте разместила официальный ответ «по вопросу участия администрации города в Пасхальном богослужении», в котором сказано, что место, в котором разместились чиновники на самом деле «не отделено от храма, не является специальным местом для почетных гостей, а является его частью», здесь обычно размещаются дети из воскресных школ.

«Место, которое было предложено сотрудником епархии для присутствующих — не отделено от храма, не является специальным местом для почетных гостей, а является его частью. Это место обычно выбирается для объяснения хода службы детям воскресных школ, экскурсионным группам.

Сызранская епархия благодарит администрацию города за внимание к главным церковным праздникам, за участие в самом важном из них — празднике Христова Воскресения!» — отмечается в официальном сообщении епархии.

Депутат Думы городского округа Сызрани Виктор Адамов (КПРФ) считает, что случившееся — мелочь на фоне всего остального, «это просто характеризует человека соответствующим образом, и его, и клир наш».

Мэрия Сызрани осталась безучастной к посещению главой города церкви во время праздничного богослужения в Пасху: на официальном сайте только поздравление Николая Лядина.

Стоит отметить, что корреспонденту ИА REGNUM не удалось отыскать в интернете фотографии, чтобы в церкви высокопоставленные лица огораживались от простых прихожан ширмой. На праздничных богослужениях руководство страны обычно стоит в отдельном месте справа от алтаря, но не отделяет себя ширмой, а Владимир Путин, например, посещая региональные храмы в Рождество, предпочитает стоять и молиться вместе с народом.