Калуга, 6 мая, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Губернатор и правительство Калужской области выразили глубокие соболезнования всем семьям и родным погибших в авиакатастрофе, произошедшей в аэропорту «Шереметьево».

Зоя Емельянова ИА REGNUM Траур

"Эта трагедия болью отозвалась в сердцах жителей Калужской области. Мы разделяем скорбь невосполнимой утраты и готовы оказать всю необходимую помощь. Светлая память всем ушедшим из жизни», — говорится в соболезновании.

Как сообщало ИА REGNUM, 41 человек погиб в результате аварийной посадки лайнера Superjet-100 в столичном аэропорту «Шереметьево», сопровождавшейся пожаром на воздушном судне. Такие данные приводит пресс-служба Следственного комитета России. На борту лайнера находились, включая членов экипажа, 78 человек. Из них выжили 37 человек.