Москва, 6 мая, 2019, 12:45 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 25%-ные тарифы на дополнительные товары на $325 млрд. Вместе с тем как раз на этой неделе ожидалось, что переговоры выйдут на финишную прямую и сделка будет заключена. Некоторые эксперты не исключают, что слова Трампа — это способ оказать дополнительное давление, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полость пасти

«Китайская сторона с удивлением восприняла такую резкую смену риторики американского президента. Ситуация очень тревожная, мир может столкнуться с кризисом, сопоставимым с обвалом 2008 года», — считает эксперт.

Особенно если торговая война совпадет с банкротством какой-либо уважаемой финансовой компании типа Deutsche Bank. S&P ниже 2000 пунктов и нефть по $30 может стать реальностью. Трампу, в принципе, все равно, он глобальную экономику не любит. А вот финансистам и инвесторам в акции по всему миру придется несладко.

«Чем может закончиться новый кризис? Вполне возможно, что сбудется мечта антиглобалистов и глобальная экономика распадется на несколько валютных зон. США вполне могут ввести новую валюту для Мексики, США и Канады, реструктуризировав под это дело свой огромный долг. Россия сможет пережить его относительно безболезненно», — отметил Разуваев.

Международные резервы приближаются к $500 млрд. Однако, чтобы распечатать кубышку, нужно политическое решение. Несырьевой экспорт за 2018 год составил почти $150 млрд, плюс традиционно сильные позиции на рынке нефти и газа, завершение строительства газопроводов в обход Украины.

«Может ли вернуться «красный» проект, реставрация социализма? Демонтаж социального государства идет не только в России, но и по всему миру. После распада СССР буржуазным демократиям социальное государство просто не нужно. Однозначно нет.

Дело в том, что при капитализме верхние слои общества имеют намного больше, чем при социализме. При этом ни в одной крупной мировой экономике нет даже намека на революционную ситуацию. Бедные мечтают стать богатыми, а не ликвидировать классовый гнет», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай рассматривает возможность приостановки торговых переговоров с Соединенными Штатами после заявления американского президента Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на китайский импорт.

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