Нью-Йорк, США, 6 мая, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Скрытая реклама кофеен Starbucks была обнаружена интернет-пользователями в четвертом эпизоде финального сезона сериала «Игра престолов». Теории о скрытом маркетинге разнеслись в социальной сети Twitter.

Кадр из сериала «Игра престолов» Стакан кофе в Средневековье

Пользователи опубликовали кадр из серии, в котором Дейенерис Таргариен сидит за праздничным столом в Винтерфелле: окружающие пьют вино из кубков и рогов, а около матери драконов стоит бумажный стаканчик из-под кофе, на котором можно разглядеть логотип международной кофейной сети Starbucks. Инородный для Средневековья предмет можно разглядеть на 14-й минуте эпизода. Корреспондент ИА REGNUM убедился, что это не фотошоп.

Кадр из сериала «Игра престолов» Стакан кофе в Средневековье

«В то время, когда в Вестеросе 304 год, Дейенерис уже живет в 2019-м», — смеется пользователь Krit_Fit.

«Лучшей рекламы «Старбакса» уже не будет!» — соглашается grandmasterbi_t.

«Самый дорогой сериал в истории», — рассуждает andrey_deny.

«Латте с молоком великанши», — пользовательница aveTesla ссылается на вторую серию сезона, где одичалый Тормунд рассказывает, что пил в детстве молоко великанши, чтобы стать сильным.

«А спорим, этот стаканчик из «Старбакса» Капитан Америка забыл, когда возвращал камни бесконечности?» — ссылается на фильм «Мстители: Финал» pauserka.

Минувшей ночью пользователи Twitter рьяно обсуждали четвертую серию заключительного сезона фэнтези-сериала HBO «Игра престолов». Их особенно возмутило, как персонаж Тирион Ланнистер высмеивает невинность Бриенны Тарт как раз во время этого пира в Винтерфелле.

Финальный сезон «Игры престолов» состоит из шести серий, которые выходят в эфир каждый понедельник. Последнюю серию покажут в России 20 мая.