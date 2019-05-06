Москва, 6 мая, 2019, 12:24 — ИА Регнум. Новые правила идентификации для мессенджеров, вступившие в силу с 5 мая в России, вполне логичны. Мессенджеры потеряют анонимность, но тайна переписки и коммуникаций сохранится, заявил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель «Альпари» в СНГ Андрей Лобода.

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«Сегодня объем информации, поступающей через мобильный трафик, неуклонно растет. Соответственно, существенно возрастает риск подрыва информационной безопасности в цифровой коммуникационной среде для абонентов сотовой связи и государства в целом. Роскомнадзор последовательно блокирует вредоносные сайты. Силовые структуры на этом фоне контролируют высокотехнологичные решения в области шифрования трафика», — отметил эксперт.

По его мнению, это приоритетная задача по противодействию рассылке и продвижению противоправной и вредоносной информации, важный инструмент для борьбы с терроризмом, давно освоившим онлайн-технологии в части подрывной деятельности через анонимные коммуникации.

«Ещё в прошлом году в России сделаны первые успешные шаги в виде действующего закона о запрете обхода блокировок через VPN и анонимайзеры. «Большая четверка» мобильных операторов России внедрила новые правила идентификации пользователей мессенджерами.

Этот процесс у пользователя занимает считаные минуты. По настойчивым просьбам государства операторы последовательно увеличивают свои инвестиции на дальнейшее поэтапное внедрение технологий по хранению и анализу информации», — пояснил Лобода.

Не секрет, что мессенджеры, мягко говоря, очень давно раздражают операторов связи. По сути, они почти 10 лет назад поставили крест на традиционных голосовых услугах. Не стоит удивляться, если в перспективе тот или иной оператор связи предложит закрыть какой-нибудь популярный мессенджер.

«Но сегодня не слышно позиции виновников «торжества» — представителей Facebook (включая Facebook Messenger), Whats App, Instagram и Viber. По всей вероятности, в их американских штаб-квартирах пиарщики готовят тексты пресс-релизов с призывом сохранить свободу слова и обмена информацией в России.

Мы не против, но безопасность российских приоритетнее. И ради этого, вполне логично, мессенджеры потеряют анонимность, но тайна переписки и коммуникаций сохранится», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 5 мая вступили в силу новые правила об идентификации пользователей мессенджеров через мобильных операторов связи.

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