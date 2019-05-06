Грозный, 6 мая, 2019, 12:18 — ИА Регнум. В национальном конкурсе «Российское дерево года 2019» участвуют 12 уникальных исторических деревьев. Среди них дуб, растущий в городе Ардоне в Северной Осетии, и липа, украшающая парк в центре села Ведено в Чечне. Список был утвержден сертификационной комиссией на круглом столе в Совете Федерации, сообщили ИА REGNUM организаторы конкурса.

Treeportal.ru Дуб — участник конкурса (г. Ардон, Северная Осетия)

Липе, растущей в парке имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, уже 144 года. Ее высота составляет более 37 метров. Парк был заложен в 1859 году по указу наместника Кавказа и главнокомандующего Кавказским корпусом князя А.И. Барятинского солдатами Куринского полка, базировавшегося в крепости Ведено. В настоящее время парк имеет статус памятника природы регионального значения.

Возраст дуба из Северной Осетии, который также признан уникальным историческим деревом, составляет 246 лет. Его высота — 22 метра, диаметр ствола 1,96 м.

«Проезжая по улице, где растет этот священный дуб-великан, люди, приподнимаются, снимают головные уборы и кланяются в сторону дерева-святилища, к нему относятся с суеверным почтением», — говорится в описании уникального растения.

Этап голосования за одно из 12 деревьев пройдет с 1 мая по 1 октября. Объявление победителя конкурса «Российское дерево года» состоится 10 октября 2019 года. Целью акции является привлечение внимания жителей России к охране окружающей среды, повышение осведомленности об уникальных памятниках природы.

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Отметим, что, кроме Чечни и РСО-Алании, в конкурсе участвуют деревья из Татарии, Удмуртии, Калмыкии, Иркутской, Псковской, Ростовской и Ивановской и Ленинградской областей, из Тамбова и Москвы.

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