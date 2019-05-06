Новокузнецк, Кемеровская область, 6 мая, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Студенты новокузнецкого филиала Кемеровского государственного университета (КемГУ), будущие специалисты в области экологии и охраны окружающей среды, прибыли с экскурсией на ГТЭС «Новокузнецкая» в самый ответственный момент запуска основного оборудования. Как сообщает служба по связям с общественностью Сибирской генерирующей компании (СГК), со дня ввода электростанции в эксплуатацию это первые гости, которым довелось присутствовать при выдаче мощностей ГТЭС в энергосистему Кузбасса.

Служба по связям с общественностью Сибирской генерирующей компании Экскурсия студентов на ГТЭС

Студенты побывали в турбинном отделении и на щите управления станции, смогли оценить новейшее оборудование и увидеть процессы пошагового запуска оборудования. ГТЭС «Новокузнецкая» работает в режиме ожидания, постоянной готовности газотурбинных блоков. Основная задача станции — в случае необходимости ликвидировать энергодефицит на юге Кемеровской области. Запуск ГТЭС, при котором станция выдает до 298 МВт, — полностью автоматизированный процесс.

Необходимость запуска ГТЭС обусловлена взаимодействием внутри энергосистемы региона. При этом выдаваемая мощность и продолжительность нахождения в сети определяются Системным оператором.

Ряд вопросов будущих специалистов в области охраны окружающей среды касался экологического мониторинга. ГТЭС «Новокузнецкая» работает на природном газе. Контроль состояния окружающей среды производится на станции круглосуточно: измеряется содержание в воздухе оксида углерода, кислорода, диоксида углерода, окиси азота, угарного газа и метана.

Полученная информация и опыт наблюдений за работой электростанции помогут студентам Новокузнецкого филиала КемГУ в постановке профессиональных ориентиров и определении приоритетов дальнейшего развития.

ГТЭС «Новокузнецкая» состоит из двух энергоблоков, включающих две газотурбинные установки и два турбогенератора. Электростанция была введена в эксплуатацию в октябре 2014 года по обязательным инвестконтрактам (программа ДПМ) в первую волну инвестиций в энергетику.