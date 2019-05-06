Кто назвал РФ сверхдержавой и пытается «обезлюдить» Донбасс: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 мая, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- В Германии считают Россию сверхдержавой;
- Россия призывает США вернуть ядерное оружие на свою территорию;
- В Раде призывают «обезлюдить» Донбасс;
- В Мурманской области объявлен трёхдневный траур;
- В Пермском крае произошёл взрыв на заводе.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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