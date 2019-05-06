Сеул, 6 мая, 2019, 12:00 — ИА Регнум. 4 мая в столице Южной Кореи прошел масштабный фестиваль фейерверков Lotte World Tower. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

Фестиваль фейерверков Lotte World Tower

По данным источников, фестиваль фейерверков состоялся у самого высокого здании в Южной Корее (123 этажа, 555 метров), расположенного в районе Сонпха-гу.

Известно, что мероприятие началось в 20:00 по местному времени, а красочное шоу длилось 11 минут 50 секунд. Во время выпуска 30 тыс. фейерверков играли известные музыкальные произведения, такие как заглавные темы фильмов «Ла-Ла Ленд», «Величайший шоумен» и народная песня «Ариран».

За красочное представление отвечала французская компания Groupe F, специализирующаяся на фейерверках. По предварительным данным, фестиваль фейерверков посетило около 400 тыс. человек.

Как сообщили представители компании Lotte, которой принадлежит здание, на проведение данного мероприятия было потрачено 6 млрд вон (~$5,11 млн), то есть по предварительным подсчетам, 500 млн вон (~$426 тыс.) «испарялись» почти каждую минуту.