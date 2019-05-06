Калуга, 6 мая, 2019, 11:54 — ИА Регнум. В Калуге и в её пригородах в преддверии Дня Победы состоялась патриотическая экспедиция «Эстафета памяти». Как сообщили 6 мая корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, традиционно мероприятие прошло в формате автомотопробега, в рамках которого жители города посетили места братских захоронений, где почтили память защитников Отечества, павших на Калужской земле в годы Великой Отечественной войны.

Kaluga-gov.ru Маршрут автопробега начался с калужской площади Победы, где участники акции возложили цветы к Вечному огню/

В патриотической экспедиции приняли участие ветераны войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, представители общественных патриотических и ветеранских организаций, руководители муниципалитета, студенты и школьники. Экспедицию возглавил городской голова Калуги Дмитрий Разумовский.

Маршрут автопробега начался с посещения калужской площади Победы, где участники акции возложили цветы к Вечному огню. Также участники экспедиции «Эстафета памяти» побывали на могиле четырех командиров в деревне Григоровка и в районе Лаврово-Песочни — места боев 194-й стрелковой дивизии Красной армии, где в 1941 году ее сводным отрядом была уничтожена штабная немецко-фашистская часть специального назначения. На могилах бойцов и командиров были посажены живые цветы, а к монументам возложили венки. Содействие в проведении акции «Эстафета памяти» оказали клубы «База 4×4» и «Калуга 4Х4».

Также в Калуге 6 мая на открытой площадке Областного молодежного центра состоится интерактивное мероприятие «По следам Великой Победы». Его главным действующим лицом станет военно-исторический клуб «Батальон». Участниками клуба будет организовано несколько интерактивных зон, в числе которых — «Стрелковая площадка» и «Медицинский пункт». Запланирована работа полосы препятствий и фотозоны. Во время мероприятия будет проведен видеоопрос на тему: «Я всегда буду помнить об этой Победе и об этой войне, потому что…».