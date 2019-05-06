Красноярск, 6 мая, 2019, 11:42 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на 10:00 (местное время) 6 мая зарегистрировано 19 лесных пожаров на общей площади 985 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

skeeze Огонь в лесу

Очаги возгораний действуют в 12 районах края. В авиационной труднодоступной зоне зафиксировано восемь пожаров, остальные действуют в наземной зоне. В министерстве утверждают, что населённым пунктам ничего не угрожает. Пять пожаров на площади 239 га локализованы. В тушении задействованы более 230 человек. Используются 43 единицы техники.

В красноярском минлесхозе уточнили, что за минувшие сутки в регионе ликвидировали 57 лесных пожаров на общей площади 735 га. Возгорания, по предварительным данным, возникли в результате перехода огня с земель иных категорий и по вине местного населения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года размер ущерба лесному фонду Красноярского края от пожаров превысил 4 млрд рублей.

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